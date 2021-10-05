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Свято 5 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети

Автор: Styler

5 жовтня 2021 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика Фоки Синопського і пророка Іона.

Що не можна і можна робити в цей день, прикмети, звичаї та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Священномученик Фока був родом з міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг знайти віру.

У зрілі роки Фока став єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували зректися віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям в 117 році. У 404 році його мощі перенесли до Константинополя.

Пророк Іона жив в VIII столітті до нашої ери, був родом з Галілейського міста Гафхефера і належав до числа дванадцяти малих пророків. Він стоїть осібно серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Юдейської та ізраїльської, а в Ніневії - столиці ассирійського царства, серед язичників.

Святого Фоку в народі шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих.

Часто на Фоку і Іон дув сильний вітер, пориви якого обсипали листя з дерев. Люди також вірили, що вітер міг принести з собою порчу і нечисту силу.

Що не можна робити сьогодні

  • Заборонено їсти рибу, а також її ловити, продавати й купувати;
  • Не можна влаштовувати посиденьки з родичами;
  • Не можна спалювати старі віники;
  • Не можна розоряти мурашники;
  • Заборонено проклинати вітер;
  • Не можна бити палицею або хлистом по землі.

Прикмети та повір'я 5 жовтня

  • Якщо листя з берези ще не опала, то сніг буде пізно.
  • Якщо на сосні мало шишок, то зима буде теплою.
  • Якщо в повітрі літає багато павутини, значить осінь буде теплою.

День ангела 5 жовтня святкують: Олександр, Андрій, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Петро, Федір. Обов'язково привітайте цих людей з іменинами!

Раніше ми писали про всі важливі свята жовтня 2021

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