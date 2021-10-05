Свято 5 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети

Священномученик Фока був родом з міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг знайти віру.

У зрілі роки Фока став єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували зректися віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям в 117 році. У 404 році його мощі перенесли до Константинополя.

Пророк Іона жив в VIII столітті до нашої ери, був родом з Галілейського міста Гафхефера і належав до числа дванадцяти малих пророків. Він стоїть осібно серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Юдейської та ізраїльської, а в Ніневії - столиці ассирійського царства, серед язичників.

Святого Фоку в народі шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих.

Часто на Фоку і Іон дув сильний вітер, пориви якого обсипали листя з дерев. Люди також вірили, що вітер міг принести з собою порчу і нечисту силу.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено їсти рибу, а також її ловити, продавати й купувати;

Не можна влаштовувати посиденьки з родичами;

Не можна спалювати старі віники;

Не можна розоряти мурашники;

Заборонено проклинати вітер;

Не можна бити палицею або хлистом по землі.

Прикмети та повір'я 5 жовтня

Якщо листя з берези ще не опала, то сніг буде пізно.

Якщо на сосні мало шишок, то зима буде теплою.

Якщо в повітрі літає багато павутини, значить осінь буде теплою.

День ангела 5 жовтня святкують: Олександр, Андрій, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Петро, Федір. Обов'язково привітайте цих людей з іменинами!