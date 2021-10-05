Свято 5 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети

5 жовтня 2021 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика Фоки Синопського і пророка Іона.
Що не можна і можна робити в цей день, прикмети, звичаї та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Священномученик Фока був родом з міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг знайти віру.
У зрілі роки Фока став єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували зректися віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям в 117 році. У 404 році його мощі перенесли до Константинополя.
Пророк Іона жив в VIII столітті до нашої ери, був родом з Галілейського міста Гафхефера і належав до числа дванадцяти малих пророків. Він стоїть осібно серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Юдейської та ізраїльської, а в Ніневії - столиці ассирійського царства, серед язичників.
Святого Фоку в народі шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих.
Часто на Фоку і Іон дув сильний вітер, пориви якого обсипали листя з дерев. Люди також вірили, що вітер міг принести з собою порчу і нечисту силу.
День ангела 5 жовтня святкують: Олександр, Андрій, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Петро, Федір. Обов'язково привітайте цих людей з іменинами!
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