Праздник 6 апреля: самые строгие запреты и приметы этого дня, у кого именины

6 марта православные в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Сохранившихся данных о детстве, юношестве и мирской жизни святого практически не осталось, а те, которые есть, очень противоречивы.
По преданию, жил преподобный в XI веке и его отец Иоанн, будучи смертельно болен, отдал на воспитание маленького сына своему другу Сергию, оставив малышу наследство. Сергий про наследство не упоминал, но со временем был раскрыт и наказан. Захарий же все полученные деньги отдал в монастырь.
Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост, сутью которого был полнейший отказ от мирской пищи, кроме минимального количества зелени перед рассветом.
В некоторых преданиях, преподобного описывают как человека, которого боялись сами бесы, а ангелы удостаивали его своим обществом. Мощи его сохранились в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Именины 6 апреля отмечает Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков. Обязательно поздравьте этих людей с днем ангела!
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