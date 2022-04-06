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Свято 6 квітня: найсуворіші заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

6 березня православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Збережених даних про дитинство, юнацтво і мирське життя святого практично не залишилося, а ті, які є, дуже суперечливі.

За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іоанн, будучи смертельно хворий, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадок. Сергій про спадщину не згадував, але з часом був розкритий і покараний. Захарій же всі отримані гроші віддав у монастир.

Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв іконичество і дотримувався найсуворіший піст, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.

У деяких переказах, преподобного описують як людину, якого боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм суспільством. Мощі його збереглися в далеких печерах Києво-Печерської Лаври.

Що не можна робити в цей день:

  • не можна важко працювати після обіду;
  • не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям;
  • не рекомендується сваритися і лихословити;
  • 6 квітня не варто ображати людей і тварин;
  • не можна думати погані думки і бажати комусь зла;
  • не можна відмовляти в допомозі тим, хто попросить;

Головні прикмети цього дня:

  • якщо помолитися в цей день, то всі молитви будуть почуті;
  • якщо будинок і душа в чистоті, то велике благо прийде після Благовіщення;
  • будучи чистим і тілом і душею, здоров'я затріпається в вас з новою силою;
  • прокинувшись вранці, подякуйте близьких за те, що вони поруч;

Іменини 6 квітня зазначає Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, яків. Обов'язково привітайте цих людей з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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