Свято 6 квітня: найсуворіші заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

6 березня православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Збережених даних про дитинство, юнацтво і мирське життя святого практично не залишилося, а ті, які є, дуже суперечливі.
За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іоанн, будучи смертельно хворий, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадок. Сергій про спадщину не згадував, але з часом був розкритий і покараний. Захарій же всі отримані гроші віддав у монастир.
Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв іконичество і дотримувався найсуворіший піст, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.
У деяких переказах, преподобного описують як людину, якого боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм суспільством. Мощі його збереглися в далеких печерах Києво-Печерської Лаври.
Іменини 6 квітня зазначає Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, яків. Обов'язково привітайте цих людей з днем ангела!
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