Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в этот особенный день, у кого именины

Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.

По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.

Наши предки прославляли Майю Златовласку-мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота.

Основные приметы этого дня:

Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи - время сеять овес.

Если из лозы и ивы пух летит - пришло время посева позднего овса.

Много комаров в этот день - будет хороший урожай овса.

Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.

Если вечером Заря желтого цвета, то дождей не жди.

Вокруг звезд черные или белые венчики - к дождю.

Лучи солнца темнеют-к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание - к сильной грозы и порывистого ветра.

Сильная завязь орехов, крупные почки на осине, урожай сморчков - к урожаю проса.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.

Также нельзя ссориться и ругаться.

В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.