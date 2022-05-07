Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в этот особенный день, у кого именины

7 мая православные христиане вспоминают мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.
По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.
Наши предки прославляли Майю Златовласку-мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота.
В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.