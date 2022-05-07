Свято 7 травня: що можна і не можна робити в цей особливий день, у кого іменини

7 травня православні християни згадують мученика Євсея, який вважався повелителем посівних робіт.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.
За традицією стверджували, що на Євсея всіх гніт до землі, а до людей пристає маета. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви і вмивалися святою водою.
Наші предки прославляли Майю Золотовласку - мати всіх богів. На її честь було заведено запалювати спеціальний вогонь, який символізував повернення літніх днів і обертання білого сонцевороту.
У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.