Свято 7 травня: що можна і не можна робити в цей особливий день, у кого іменини

Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.

За традицією стверджували, що на Євсея всіх гніт до землі, а до людей пристає маета. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви і вмивалися святою водою.

Наші предки прославляли Майю Золотовласку - мати всіх богів. На її честь було заведено запалювати спеціальний вогонь, який символізував повернення літніх днів і обертання білого сонцевороту.

Основні прикмети цього дня:

Якщо в цей день береза розпустилася або здалися крилаті мурахи - час сіяти овес.

Якщо з лози і верби пух летить - прийшов час посіву пізнього вівса.

Багато комарів в цей день - буде хороший урожай вівса.

Якщо жито в дощ посіяти, то бур'яни замучать.

Якщо ввечері Зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.

Навколо зірок чорні або білі віночки - до дощу.

Промені сонця темніють - до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис - до сильної грози і поривчастого вітру.

Сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиці, урожай зморшків - до врожаю проса.

Що категорично не можна робити в цей день:

У цей день не можна з'ясовувати стосунки на роботі і вдома.

Також не можна сваритися і лаятися.

У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.