Праздник 8 декабря: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

В народе в этот день широко праздновали праздник Клима холодного - в честь святого, апостола от семидесяти Климента I, ставшего четвертым Папой Римским и столкнувшегося с гонениями, принявшего мученическую смерть в Херсонесе, где он крестил язычников и проповедовал христианство, за что был казнен по приказу римского императора Траяна.

Климент жил в I веке - задолго до разделения церквей - и одинаково почитается и православными, и католиками. Особо святого чтили в Киевской Руси-Украине. Его чудотворные мощи были обретены святыми Кириллом и Мефодием, их внесли в Херсонесский храм, а в 988 или 989 году великий князь Владимир Великий перевез их в Киев в Десятинную церковь.

Для мощей святого сделали новую раку, так как великий князь Ярослав Мудрый был похоронен в 1054 году в Софийском соборе в Киеве в херсонесской мраморной гробнице мученика Климента. Голова святого хранится в Киево-Печерской лавре.

Традиции и поверья в этот день

В Климентьев день холода обычно усиливались и зимняя пора приобретала стойкий морозный характер. Считалось, что тех, кто жалуется на холодную погоду 8 декабря, стужа наказывала разными болезнями.

Бытовала народная традиция начинать любое дело сегодня натощак, тогда можно добиться лучших результатов и избежать различных трудностей.

Запрещалось в этот день именинникам покидать жилье и выходить на улицу, особенно в темное время суток - верили, что на Клима из леса к их дому приходят волки и поджидают добычу за окнами.

Матери в Климентьев день в церквях молились святому и просили крепкого здоровья для детей, чтобы уберечь их от зимних лютых морозов.

Главные приметы 8 декабря

Если в этот день на улице появились большие сугробы, а ветви деревьев покрыты инеем, то в следующем году ждали богатый урожай;

Если на сухой траве появился иней, то это сулило скорые морозы;

Если небо затянула серая пелена и появились кучевые облака, значит будет скоро снегопад;

Если петухи в Климентьев день закукарекали раньше обычного, то вскоре наступит оттепель.

Именины в этот день празднуют: Александр, Клементий, Виктор, Петр, Василий, Илларион, Иван, Кузьма, Климент, Павел, Николай, Семен, Фива, Серафим, Ярослав, Екатерина.