Свято 8 грудня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

У народі в цей день широко святкували свято Клима холодного - на честь святого, апостола від сімдесяти Климента I, який став четвертим Папою Римським і зіткнувся з гоніннями, який прийняв мученицьку смерть в Херсонесі, де він хрестив язичників і проповідував християнство, за що був страчений за наказом римського імператора Траяна.

Климент жив у I столітті - задовго до поділу церков - і однаково шанується і православними, і католиками. Особливо святого шанували в Київській Русі-Україні. Його чудотворні мощі були знайдені святими Кирилом і Мефодієм, їх внесли в Херсонеський храм, а в 988 або 989 році великий князь Володимир Великий Перевіз їх до Києва в Десятинну церкву.

Для мощей святого зробили нову раку, через те, що великий князь Ярослав Мудрий був похований в 1054 році в Софійському Соборі в Києві в херсонеській мармуровій гробниці мученика Климента. Голова святого зберігається в Києво-Печерській Лаврі.

Традиції та повір'я в цей день

У Климентів день холоду зазвичай посилювалися і зимова пора набувала стійкий морозний характер. Вважалося, що тих, хто скаржиться на холодну погоду 8 грудня, холоднеча карала різними хворобами.

Побутувала народна традиція починати будь-яку справу сьогодні натщесерце, тоді можна домогтися кращих результатів і уникнути різних труднощів.

Заборонялося в цей день іменинникам залишати житло і виходити на вулицю, особливо в темний час доби - вірили, що на Клима з лісу до їх будинку приходять вовки і чекають здобич за вікнами.

Матері в Климентів день в церквах молилися святому і просили міцного здоров'я для дітей, щоб уберегти їх від зимових лютих морозів.

Головні прикмети 8 грудня

Якщо в цей день на вулиці з'явилися великі замети, а гілки дерев покриті інеєм, то в наступному році чекали багатий урожай;

Якщо на сухій траві з'явився іній, то це обіцяло швидкі морози;

Якщо небо затягнула сіра пелена і з'явилися купчасті хмари, значить буде скоро снігопад;

Якщо півні в Климентів день кукурікали раніше звичайного, то незабаром настане відлига.

Іменини в цей день святкують: Олександр, Клементій, Віктор, Петро, Василь, Іларіон, Іван, Кузьма, Климент, Павло, Микола, Семен, Фіва, Серафим, Ярослав, Катерина.