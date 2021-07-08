Праздник 8 июля: что нельзя делать и какие его главные приметы, у кого именины

8 июля православные христиане почитают память Святых Петра и Февронию Муромских.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Поэтому в этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается славянским аналогом Дня Святого Валентина.
С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.
Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Федор, Семен. Поздравьте этих людей с днем ангела!
Как мы писали ранее, что категорически нельзя делать на Петра и Павла, каких традиций и обрядов придерживаться, а что сделать нужно обязательно.