Свято 8 липня: що не можна робити і які його головні прикмети, у кого іменини

8 липня православні християни шанують пам'ять Святих Петра і Февронію Муромських.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Їх знають в народі як покровителів сімейного вогнища, Хранителів подружньої любові. Тому в це свято важливо провести час з коханою людиною. День Петра і Февронії вважається слов'янським аналогом Дня Святого Валентина.
З подружжям були пов'язані і деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день в крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині достаток.
Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір, Семен. Привітайте цих людей з днем ангела!
Як ми писали раніше, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів дотримуватися, а що зробити потрібно обов'язково.