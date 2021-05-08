Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

8 мая наши предки отмечали праздник святого Марка. Он считался повелителем весенних дождей.
Обо всех приметах и запретах - мы расскажем ниже в нашем материале.
Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.
В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!
Не можем не упомянуть, что 8 мая - это День памяти и примирения, который посвящается жертвам Второй мировой войны. Он отмечается с 2005 года по инициативе Организации объединенных наций.
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