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Свято 8 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

8 травня наші предки відзначали свято святого Марка. Він вважався повелителем весняних дощів.

Про всі прикмети і заборони - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.

Це свято за старих часів мав кілька назв: Марк-ключник, Марков день, Бабине свято, Пташине голодування. Наші предки вірили, що, якщо в травні дощ буде йти хоча б три дні – слід очікувати хорошого врожаю. Сьогодні також відзначають день народження сонечка.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день чутна Зозуля - буде тепло.
  • Якщо хороша погода стоїть в цей день - чекайте хорошого врожаю.
  • Теплий вечір і зоряне небо обіцяє хороший урожай.
  • Якщо в цей день ясно - літо буде спекотним.
  • Висока веселка в небі - в найближчі дні погода буде теплою і ясною.
  • Низька Веселка 8 травня є поганим знаком і віщує нещастя.
  • Птахи з'явилися в городі - чекайте хороший урожай на деревах і грядках.
  • Холодні і часті дощі-меду не чекайте.
  • Купчасті хмари вранці - чекайте грози пізніше.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день категорично не можна вживати алкоголь - це призведе до серйозних наслідків.

У цей день іменини святкують Марк і Сергій. Привітайте їх з Днем ангела!

Не можемо не згадати, що 8 травня - це День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни. Він відзначається з 2005 року з ініціативи Організації об'єднаних Націй.

Читайте також, після травневих свят в Україну прийде потепління.

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