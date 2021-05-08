Свято 8 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

8 травня наші предки відзначали свято святого Марка. Він вважався повелителем весняних дощів.
Про всі прикмети і заборони - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
Це свято за старих часів мав кілька назв: Марк-ключник, Марков день, Бабине свято, Пташине голодування. Наші предки вірили, що, якщо в травні дощ буде йти хоча б три дні – слід очікувати хорошого врожаю. Сьогодні також відзначають день народження сонечка.
У цей день іменини святкують Марк і Сергій. Привітайте їх з Днем ангела!
Не можемо не згадати, що 8 травня - це День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни. Він відзначається з 2005 року з ініціативи Організації об'єднаних Націй.
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