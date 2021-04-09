Праздник 9 апреля: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

9 апреля православные христиане чтят память Матрены Настовицы, Полурепицы. Эта святая считалась самой главной покровительницей хозяек.
Обо всех приметах и запретах, а также у кого именины в этот день - читайте ниже в нашем материале.
Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Наши предки называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.
Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко. Существовала такая поговорка, так: "Щука хвостом лед разбивает" – это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.
Кстати, люди в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой.
Именинники 9 апреля: Гавриил, Иван, Матрена и Федосий.
Как мы ранее писали, синоптики огорчили прогнозом на майские праздники.