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Праздник 9 апреля: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

Автор: Lite

9 апреля православные христиане чтят память Матрены Настовицы, Полурепицы. Эта святая считалась самой главной покровительницей хозяек.

Обо всех приметах и запретах, а также у кого именины в этот день - читайте ниже в нашем материале.

Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Наши предки называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.

Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко. Существовала такая поговорка, так: "Щука хвостом лед разбивает" – это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.

Кстати, люди в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой.

Главные приметы этого дня:

  • Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно.
  • Если они кричат низко, то будет засуха летом.
  • Иней и туман утром – год будет очень урожайным.
  • Прилет чаек сулит сход льда.
  • Как только опадет третья хвоя – через две недели пойдет река.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещено ругаться - это приведет к неудаче.

Именинники 9 апреля: Гавриил, Иван, Матрена и Федосий.

Как мы ранее писали, синоптики огорчили прогнозом на майские праздники.

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