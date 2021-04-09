RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Автор: Lite

9 квітня православні християни вшановують пам'ять Мотрони Настовиці, Полурепиці. Ця свята вважалася самою головною покровителькою господинь.

Про всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Тому жінки в цей день молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Наші предки називали днем Матрони-наставниці, оскільки дуже часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст.

Тривали досить сильні заморозки, і тоді сніг перетворювався в лід, який знову танув днем. Прилітали птахи з теплих країв, і люди розуміли, що весна вже близько. Існувала така приказка, так: "Щука хвостом лід розбиває" – це означало, що вже можна вирушати рибалити. Починав поступово сходити лід, а за ним слід було повінь.

До речі, люди в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо чайки кричать ввечері в день Мотрони Настовниці, то на наступний день буде ясно.
  • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
  • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
  • Приліт чайок обіцяє схід льоду.
  • Як тільки опаде третя хвоя – через два тижні піде річка.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонено лаятися - це призведе до невдачі.

Іменинники 9 квітня: Гаврило, Іван, Мотря і Федосій..

Як ми раніше писали, синоптики засмутили прогнозом на травневі свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
У квітні на українців чекає мінімальна кількість вихідних днів
Прогноз погоди