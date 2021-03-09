Праздник 9 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

9 марта 2020 года украинцами принято отмечать день памяти Святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.
Происходящий из знатного рода, Тарасий родился и вырос в самом Константинополе.
После получения хорошего образования он быстро продвинулся при дворе императора Константина VI и получил сенаторский чин. Когда же Тарасию было предложено принять патриархский сан, он долго отказывался, поскольку был мирянином и не считал себя достойным столь высокого звания.
Чуть позже Тарасий решил подчиниться всеобщему желанию, но при условии, что для осуждения иконоборческой ереси будет созван Вселенский Собор, где и было утверждено почитание святых икон.
Отмечается, что святитель Тарасий вел довольно аскетичную жизнь и мудро управлял церковью 22 года.
Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, давая поесть старикам, нищим, сиротам и вдовам. Деяния святого были настолько велики, что даже после смерти возле его гроба совершались многие чудеса.
Капель с крыш - ждите жаркое лето;
Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода;
Если день 9 марта оказался теплым, то апрель тоже будет теплым;
Пасха будет холодной, если на крышах до сих пор снег.
В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь;
Нельзя сквернословить и устраивать ссоры;
9 марта запрещено резать или стричь;
Также нельзя выбрасывать вещи, если терзают сомнения.
Именины празднуют: Иван, Софрон, Илларион.
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