Свято 9 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

Після отримання хорошої освіти він швидко просунувся при дворі імператора Костянтина VI і отримав сенаторський чин. Коли ж Тарасію було запропоновано прийняти патриархський сан, він довго відмовлявся, оскільки був мирянином і не вважав себе гідним такого високого звання.

Трохи пізніше Тарасій вирішив підкоритися загальному бажанню, але за умови, що для засудження іконоборчою єрессю буде скликаний Вселенський Собор, де було затверджено шанування святих ікон.

Наголошується, що святитель Тарасій вів досить аскетичне життя і мудро керував церквою 22 роки.

Весь свій маєток він витратив на Богоугодні справи, даючи поїсти старим, убогим, сиротам і вдовам. Діяння святого були настільки великі, що навіть після смерті біля його гробу відбувалися багато чудес.

Прикмети цього дня

Крапель з дахів - чекайте спекотне літо;

Щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;

Якщо день 9 березня виявився теплим, то квітень теж буде теплим;

Пасха буде холодною, якщо на дахах досі сніг.

Що не можна робити в цей день

В цей день не рекомендується вживати алкоголь;

Не можна лихословити і влаштовувати сварки;

9 березня заборонено різати чи стригти;

Також не можна викидати речі, якщо мучать сумніви.

Іменини святкують: Іван, Софрон, Іларіон.