Праздник 9 мая: что нельзя делать в этот день, главные приметы, у кого именины

9 мая 2022 года весь православный мир чтит память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Ранее в народе этот праздник называли Глафира Горошница.

Церковное предание повествует о епископе Василии и "праведной деве" Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.

Главные приметы этого дня

Если в этот день ясное небо и роса на траве - будет щедрый урожай овощей.

Пение птиц напоминает крик лягушки в этот день – к скорому дождю.

Сильный утренний ветер, ослабевший к вечеру, сулит погожую и ясную погоду на ближайшие дни.

Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то в ближайшие несколько часов можно было ожидать сильную грозу и проливной дождь.

Морозный утренник в девятый майский день сулит такой же мороз утром через семь дней.

Ясное солнечное утро - пора заниматься посевами.

Пошел снег в этот день - ждите урожай гречки.

Кстати, снег в этот день обещает много травы и хороший сенокос.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя стричься - будет ссора с близкими.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!