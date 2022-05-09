Праздник 9 мая: что нельзя делать в этот день, главные приметы, у кого именины

9 мая 2022 года весь православный мир чтит память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Ранее в народе этот праздник называли Глафира Горошница.
Церковное предание повествует о епископе Василии и "праведной деве" Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.
Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!
Ранее мы писали, будет ли понедельник 9 мая выходным днем.
Читайте также, что украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.