Свято 9 травня: що не можна робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини

9 травня 2022 року весь православний світ вшановує пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.

Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Раніше в народі це свято називали Глафіра Горошниця.

Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведної Діви" Глафіра, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.

Спів птахів нагадує крик жаби в цей день - до швидкого дощу.

Сильний ранковий вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.

Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі кілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.

Морозний ранок в дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.

Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.

Пішов сніг в цей день - чекайте урожай гречки.

До речі, сніг в цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!