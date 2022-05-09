Свято 9 травня: що не можна робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини

9 травня 2022 року весь православний світ вшановує пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Раніше в народі це свято називали Глафіра Горошниця.
Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведної Діви" Глафіра, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
Раніше ми писали, чи буде понеділок 9 травня вихідним днем.
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