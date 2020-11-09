Праздник 9 ноября: самый суровый запрет и традиции этого дня

9 ноября 2020 существует один очень важный и необычный запрет, которого лучше придерживаться
9 ноября 2020 года согласно православному календарю чтят мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского. В этот день существуют важные традиции, запреты и приметы, про которые следует помнить.
9 ноября свои именины празднуют Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, пишет kanalukraina.tv. Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале.
По традиции этот день считался "обетным". Сегодня нужно дать обещание выполнить определенную работу, либо же следовать зароку в течение названного времени (недели, месяцы, год).
Такой обет порой давали после увиденного сна - он считался вещим. Среди зажиточных людей было давать "крупные" обещания, к примеру, построить храм, поставить крест, подарить церкви иконы дать деньги на ее благоустройство.
Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище - например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.
9 ноября нужно помогать людям и подавать милостыню, это принесет большое счастье.
Женщинам необходимо шить или вязать, ведь одежда, изготовленная сегодня, будет иметь хорошую энергию.
Нестор Летописец
Разумеется, самым строжайшим запретом этого дня и последующих являлось нарушить данный на Нестора Летописца обет. Если же обещание выполнится в срок, то все напасти и беды обойдут стороной.
Кроме того, категорически не разрешается переедать или употреблять жирную пищу. Лучше всего посвятить день очищению и молитвам.
Также запрещается давать людям обещания и не выполнять их.
Людям творческим, наделенным талантом и уже чем-то прославившимся, в этот день категорически нельзя принимать в дар цветы. Если верить приметам, взяв от дарителя цветы, такая творческая личность может распрощаться в скором времени не только со славой, но и с талантом.
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