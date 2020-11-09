Праздник 9 ноября: самый суровый запрет и традиции этого дня

9 ноября 2020 года согласно православному календарю чтят мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского. В этот день существуют важные традиции, запреты и приметы, про которые следует помнить.

9 ноября свои именины празднуют Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, пишет kanalukraina.tv. Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале.

Главные традиции 9 ноября

По традиции этот день считался "обетным". Сегодня нужно дать обещание выполнить определенную работу, либо же следовать зароку в течение названного времени (недели, месяцы, год).

Такой обет порой давали после увиденного сна - он считался вещим. Среди зажиточных людей было давать "крупные" обещания, к примеру, построить храм, поставить крест, подарить церкви иконы дать деньги на ее благоустройство.

Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище - например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.

9 ноября нужно помогать людям и подавать милостыню, это принесет большое счастье.

Женщинам необходимо шить или вязать, ведь одежда, изготовленная сегодня, будет иметь хорошую энергию.

Нестор Летописец

Строгие запреты этого дня

Разумеется, самым строжайшим запретом этого дня и последующих являлось нарушить данный на Нестора Летописца обет. Если же обещание выполнится в срок, то все напасти и беды обойдут стороной.

Кроме того, категорически не разрешается переедать или употреблять жирную пищу. Лучше всего посвятить день очищению и молитвам.

Также запрещается давать людям обещания и не выполнять их.

Людям творческим, наделенным талантом и уже чем-то прославившимся, в этот день категорически нельзя принимать в дар цветы. Если верить приметам, взяв от дарителя цветы, такая творческая личность может распрощаться в скором времени не только со славой, но и с талантом.

Народные приметы на Нестора Летописца

Если несколько дней кряду ветер дует с переменной силой, но направления не меняет - это к осадкам.

Иней на деревьях - быть морозам, а если в утренние часы туманно, то это к оттепели.

Если же первый снег укрыл сырую землю, это значит, что в феврале-марте будет много подснежников.

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