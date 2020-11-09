Свято 9 листопада: найсуворіша заборона й традиції цього дня

9 листопада 2020 існує одна дуже важлива і незвичайна заборона, якої краще дотримуватися
9 листопада 2020 року згідно з православним календарем почитають мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Літописця, Печерського. В цей день існують важливі традиції, заборони та прикмети, про які слід пам'ятати.
9 листопада свої іменини святкують Андрій, Афанасій, Віллі, Іван, Капітоліна, Максим, Марк, Нестор, Микола, Сергій, Степан, пише kanalukraina.tv. Що можна і не можна робити в цей день - читайте в нашому матеріалі.
За традицією цей день вважався "обітним". Сьогодні потрібно дати обіцянку виконати певну роботу, або ж слідувати зароку протягом названого часу (тижні, місяці, рік).
Таку обітницю часом давали після побаченого сну - він вважався віщим. Серед заможних людей було давати "великі" обіцянки, наприклад, побудувати храм, поставити хрест, подарувати церкві ікони дати гроші на її доброустрій.
Також в цей день накладали на себе обмеження в їжі - наприклад, зарікалися вживати спиртні напої, солодке, м'ясне.
9 листопада потрібно допомагати людям і подавати милостиню, це принесе велике щастя.
Жінкам необхідно шити чи в'язати, адже одяг, виготовлений сьогодні, буде мати хорошу енергію.
Нестор Літописець
Зрозуміло, найбільш суворою забороною цього дня і наступних було порушити дану на Нестора Літописця обітницю. Якщо ж обіцянку виконано в строк, то всі напасті та лиха обійдуть стороною.
Крім того, категорично не дозволяється переїдати або вживати жирну їжу. Найкраще присвятити день очищенню і молитвам.
Також забороняється давати людям обіцянки і не виконувати їх.
Людям творчим, наділеним талантом і тим, хто вже прославився, в цей день категорично не можна приймати в дарунок квіти. Якщо вірити прикметам, взявши від дарувальника квіти, така творча особистість може розпрощатися незабаром не лише зі славою, але і з талантом.
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