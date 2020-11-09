Свято 9 листопада: найсуворіша заборона й традиції цього дня

9 листопада 2020 року згідно з православним календарем почитають мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Літописця, Печерського. В цей день існують важливі традиції, заборони та прикмети, про які слід пам'ятати.

9 листопада свої іменини святкують Андрій, Афанасій, Віллі, Іван, Капітоліна, Максим, Марк, Нестор, Микола, Сергій, Степан, пише kanalukraina.tv. Що можна і не можна робити в цей день - читайте в нашому матеріалі.

Головні традиції 9 листопада

За традицією цей день вважався "обітним". Сьогодні потрібно дати обіцянку виконати певну роботу, або ж слідувати зароку протягом названого часу (тижні, місяці, рік).

Таку обітницю часом давали після побаченого сну - він вважався віщим. Серед заможних людей було давати "великі" обіцянки, наприклад, побудувати храм, поставити хрест, подарувати церкві ікони дати гроші на її доброустрій.

Також в цей день накладали на себе обмеження в їжі - наприклад, зарікалися вживати спиртні напої, солодке, м'ясне.

9 листопада потрібно допомагати людям і подавати милостиню, це принесе велике щастя.

Жінкам необхідно шити чи в'язати, адже одяг, виготовлений сьогодні, буде мати хорошу енергію.

Нестор Літописець

Суворі заборони цього дня

Зрозуміло, найбільш суворою забороною цього дня і наступних було порушити дану на Нестора Літописця обітницю. Якщо ж обіцянку виконано в строк, то всі напасті та лиха обійдуть стороною.

Крім того, категорично не дозволяється переїдати або вживати жирну їжу. Найкраще присвятити день очищенню і молитвам.

Також забороняється давати людям обіцянки і не виконувати їх.

Людям творчим, наділеним талантом і тим, хто вже прославився, в цей день категорично не можна приймати в дарунок квіти. Якщо вірити прикметам, взявши від дарувальника квіти, така творча особистість може розпрощатися незабаром не лише зі славою, але і з талантом.

Народні прикмети на Нестора Літописця

Якщо кілька днів поспіль вітер дме зі змінною силою, але напряму не змінює - це до опадів.

Іній на деревах - бути морозам, а якщо в ранкові години туманно, то це до відлиги.

Якщо ж перший сніг укрив сиру землю, це означає, що у лютому-березні буде багато пролісків.

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