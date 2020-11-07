Приближаются нули: на Украину надвигается очень холодная погода

Погода в Украине снова огорчит резким понижением температуры

Погода в Украине начинает стремительно двигаться в сторону похолодания и температура воздуха начнет падать уже с понедельника. После относительно теплых выходных, в нескольких регионах ночью похолодает до 0 градусов.

В понедельник, 9 ноября, на востоке страны ожидается сухая погода с небольшой облачностью, возможно усиление ветра. Ночная температура составит +3 +5 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов.

В южных областях будет немного теплее, без осадков. Ночью от +3 до +7 градусов, днем от +9 до +13 градусов. В Крыму сухо и ясно, ночью +4 +6 градусов, днем +12 +14 градусов.

На севере страны облачно, ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов.

В западных областях похолодает, но будет солнечно и сухо. Ночная температура воздуха упадет до 0 +2 градусов, днем прогреется всего до +5 +9 градусов, теплее будет только в Ужгороде – до +14 градусов.

В центральной части страны сильный ветер, небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью +3 +5 градусов, днем от +7 до +10 градусов.

В Киеве без осадков, солнечно и ветрено. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 9 ноября

Тем временем в воскресенье, 8 ноября, украинцы еще смогут насладиться теплой погодой. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами.

На востоке и севере страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем ожидается +9 +11 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, будет ясно. Ночная температура воздуха составит +4 +7 градусов, днем прогреется до +11 +14 градусов. В Крыму облачно, но сухо. Ночью +5 +7 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

На западе Украины ожидается сухая и солнечная погода, небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов, местами до +15 градусов.

В центре страны без осадков, ночью +4 +6 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.

В Киеве 8 ноября будет сухо, ясно, возможна небольшая облачность и ветер. Ночью +4 +6 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды на воскресенье, 8 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине прогнозируют резкие перепады температуры воздуха.

А также рассказывали о том, что Диденко сообщила, когда украинцам ждать первых морозов.