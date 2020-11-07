ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину движутся рекордные температуры: будет резкий перепад

Новина українською → Суббота 07 ноября 2020 06:30
В Украину движутся рекордные температуры: будет резкий перепад Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине порадует высокими градусами

Погода в Украине принесет рекордные ноябрьские температуры на ближайших выходных. Причем будет как очень тепло, так и с перепадом в заморозки. Такую синоптическую ситуацию обусловит антициклон, который некоторое время будет радовать нас сухой и приятной погодой.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, самая высокая температура 7 ноября будет на Западе и Юге Украины. Здесь днем от +9 до +14 градусов. На остальных территориях тоже умеренно тепло (+8+12). Ночью на территории страны +2+6 градусов, в Одесской области +6+8 в ночное время. Без осадков.

В Киеве в субботу +9+11 градусов, ночью +4+6 выше нуля.

8 ноября днем по-прежнему высокая температура, как и днем ранее. Ночью же придут заморозки на территорию Черновицкой области (-1...+1). В Ивано-Франковской от +1 до +3 градусов, на остальных территориях в ночное время от +2 до +8 градусов.

В Киеве воскресенье порадует сухой погодой с температурой +9+11, ночью +4+6.

В Украину движутся рекордные температуры: будет резкий перепадВ Украину движутся рекордные температуры: будет резкий перепад

Погода в Украине 7 и 8 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что уже к середине следующей недели синоптики грозят нам сильным снижением температуры вплоть до дневных морозов.

Также метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба