Наближаються нулі: на Україну насувається дуже холодна погода

Погода в Україні знову засмутить різким зниженням температури

Погода в Україні починає стрімко рухатися в бік похолодання і температура повітря почне падати вже з понеділка. Після відносно теплих вихідних, в декількох регіонах вночі похолодає до 0 градусів.

У понеділок, 9 листопада, на сході країни очікується суха погода з невеликою хмарністю, можливе посилення вітру. Нічна температура становитиме +3 +5 градусів, вдень очікується від +7 до +10 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше, без опадів. Вночі від +3 до +7 градусів, вдень від +9 до +13 градусів. У Криму сухо і ясно, вночі +4 +6 градусів, вдень +12 +14 градусів.

На півночі країни хмарно, вітер з поривами штормовими. Вночі в регіоні +3 +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів.

В західних областях похолоднішає, але буде сонячно і сухо. Нічна температура повітря впаде до 0 +2 градусів, вдень прогріється до +5 +9 градусів, тепліше буде лише в Ужгороді – до +14 градусів.

В центральній частині країни сильний вітер, невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.

У Києві без опадів, сонячно і вітряно. Нічна температура становитиме +4 +6 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 9 листопада

Тим часом в неділю, 8 листопада, українці ще зможуть насолодитися теплою погодою. Проте синоптики попереджають про сильний вітер з поривами.

На сході та півночі країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень очікується +9 +11 градусів.

У південній частині країни опади не прогнозуються, буде ясно. Нічна температура повітря складе +4 +7 градусів, вдень прогріється до +11 +14 градусів. У Криму хмарно, але сухо. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

На заході України очікується суха і сонячна погода, невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься від +2 до +5 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів, місцями до +15 градусів.

У центрі країни без опадів, вночі +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +12 градусів.

У Києві 8 листопада буде сухо, ясно, можлива невелика хмарність та вітер. Вночі +4 +6 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Карта погоди на неділю, 8 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні прогнозують різкі перепади температури повітря.

А також розповідали про те, що Діденко повідомила, коли українцям чекати перших морозів.