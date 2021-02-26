Приметы и праздники 26 февраля: что нельзя делать в этот день

26 февраля 2020 года все православные христиане почитают память святого Мартына.
Ему молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов.
Мартын начал свою затворническую жизнь в возрасте восемнадцати лет. Девушка легкого поведения по имени Зоя пыталась его соблазнить. Чтобы выстоять перед ее напором святой встал в огонь. В дальнейшем он обратил Зою к Господу и отправил в монастырь в Вифлееме. В преклонном возрасте Мартиниан перебрался в Афины, где и умер.
Наши предки 26 февраля поминали умерших. Они шли на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим. Также в этот день ночью, глядя на звезды, читали заговоры от сглаза и порчи.
Именинники этого дня: Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.
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