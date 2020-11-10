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Приморозит часть Украины: в каких областях температура упадет ниже нуля

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине станет еще более холодной

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается холодная и в нескольких областях температура опустится ниже нуля. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами, но осадки не прогнозируются.

На востоке страны небольшая облачность, сухо, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В южных областях будет немного теплее, без осадков. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем от +6 до +9 градусов. В Крыму без осадков, небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер. Ночью температура упадет до -1 +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

В западной части страны ночные морозы захватят Ровенскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области, там прогнозируется до -1 градуса. В остальных областях от 0 до +2 градусов. Днем в большинстве областей от +4 до +8 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 +8 градусов.

В Киеве 11 ноября сухо, небольшая облачность с прояснениями и сильный ветер. Ночью от +1 до +3 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам сообщили, стоит ли ждать снег в ближайшие дни.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.

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