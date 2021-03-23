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Принц Гарри устроился на новую работу: "хочу помочь людям"

Новина українською → США, Вторник 23 марта 2021 19:43
Принц Гарри устроился на новую работу: "хочу помочь людям" Принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Принц Гарри начал работать в стартапе из Кремниевой долины. При этом он получил руководящую должность. Герцог Сассекский признался, что станет главным сотрудником по связям с общественностью в компании BetterUp Inc, которая занимается онлайн-коучингом и психическим здоровьем.

Об этом он рассказал The Wall Street Journal.

По словам главы компании BetterUp, принц Гарри скорей всего будет работать в офисе в Сан-Франциско, участвовать во всех совещаниях и выступать на специальных мероприятиях компании.

"Я хочу помочь людям повлиять на жизнь других. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития и улучшения жизни во всех отношениях", - заявил герцог Сассекский.

Он также отметил, что сам использует приложение BetterUp и общается с коучем пару месяцев. По его словам, тренер всегда дает полезные советы и у него свежий взгляд на вещи.

Отметим, что в начале 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они переехали сначала в Канаду, а потом в США.

Напомним, Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл для Опры Уинфри. По словам королевского эксперта, это интервью сильно обидело и опечалило герцогиню Кембриджскую.

Ранее на скандальное интервью Меган Маркл отреагировал ее отец.

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