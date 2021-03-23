ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Принц Гаррі влаштувався на нову роботу: "хочу допомогти людям"

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 19:43
Принц Гаррі влаштувався на нову роботу: "хочу допомогти людям" Принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Принц Гаррі почав працювати в стартапі з Кремнієвої долини. При цьому він отримав керівну посаду. Герцог Сассекський зізнався, що стане головним співробітником по зв'язках з громадськістю компанії BetterUp Inc, яка займається онлайн-коучингом і психічним здоров'ям.

Про це він розповів The Wall Street Journal.

За словами глави компанії BetterUp, принц Гаррі скоріше всього буде працювати в офісі в Сан-Франциско, брати участь у всіх нарадах і виступати на спеціальних заходах компанії.

"Я хочу допомогти людям вплинути на життя інших. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку та покращення життя у всіх відносинах", - заявив герцог Сассекський.

Він також зазначив, що сам використовує додаток BetterUp і спілкується з коучем пару місяців. За його словами, тренер завжди дає корисні поради і у нього свіжий погляд на речі.

Зазначимо, що на початку 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських повноважень. Вони переїхали спочатку до Канади, а потім в США.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відреагувала на скандальне інтерв'ю Меган Маркл для Опри Вінфрі. За словами королівського експерта, це інтерв'ю сильно образило і засмутило герцогиню Кембриджську.

Раніше на скандальне інтерв'ю Меган Маркл відреагував її батько.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя принц Гаррі королевская семья
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Батькам на замітку: коли закінчуються весняні канікули і як діти будуть вчитися потім
Батькам на замітку: коли закінчуються весняні канікули і як діти будуть вчитися потім