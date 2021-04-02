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Принц Гарри прогулялся босиком по пляжу, чтобы развлечь друга (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Принц Гарри решил насладиться солнечными днями на берегу океана и прогуляться по пляжу в Монтесито с четвероногим другом по кличке Пула. Внук Елизаветы II выглядел беззаботно, ведь живя в США и избавившись от официальных обязанностей, он наконец-то может прогуляться босиком по песку и поиграть с собакой.

Фото принца и его лабрадора опубликовало издание People.

В руках у 36-летнего герцога Сассекского был специальный держатель-клюшка для мячика, который он бросал собаке.

На Гарри были шорты, футболка, бейсболка козырьком назад и солнцезащитные очки.

"Он выглядел совершенно непринужденно. У него прекрасные отношения со своей собакой, которую он выгуливает без поводка. Он выглядел так же, как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело - очень расслабленно гуляет босиком", - рассказывает источник.

Фото: Принц Гарри прогулялся с собакой (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Отметим, что лабрадор по кличке Пула - не единственная собака в семье Меган и Гарри. У них еще есть бигль по кличке Гай, которого Маркл завела еще до замужества.

Интересно, что черного лабрадора пара взяла к себе вскоре после свадьбы в 2018-м году. Имя Пула - очень символичное - так называется официальная валюта Ботсваны. Пара впервые посетила страну вместе еще в 2016 году, до того как об их отношениях узнала общественность.

Фото: Принц Гарри на пляже (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Напомним, что в США Меган и Гарри переехали год назад, прожив до этого в Канаде некоторое время.

Ранее стало известно также, кого в королевской семье Меган Маркл назвала расистом.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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