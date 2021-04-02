Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)

В руках у 36-річного герцога Сассекського був спеціальний тримач-ключка для м'ячика, який він кидав собаці.

На Гаррі були шорти, футболка, бейсболка козирком назад і сонцезахисні окуляри.

"Він виглядав абсолютно невимушено. У нього прекрасні стосунки зі своєю собакою, яку він вигулює без повідця. Він виглядав так само, як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу - дуже розслаблено гуляє босоніж", - розповідає джерело.

Фото: Принц Гаррі прогулявся з собакою (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Зазначимо, що лабрадор по кличці Пула - не єдина собака в сім'ї Меган і Гаррі. У них ще є бігль по кличці Гай, якого Маркл завела ще до заміжжя.

Цікаво, що чорного лабрадора пара взяла до себе незабаром після весілля у 2018-му році. Ім'я Пула - дуже символічне - так називається офіційна валюта Ботсвани. Пара вперше відвідала країну разом ще в 2016 році, до того, як про їхні стосунки дізналася громадськість.

Фото: Принц Гаррі на пляжі (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Нагадаємо, що в США Меган і Гаррі переїхали рік тому, проживши до цього в Канаді деякий час.