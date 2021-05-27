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Принты, объем и фактуры: стилист рассказала о тренде на многослойность летом 2021

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Четверг 27 мая 2021 18:09
Принты, объем и фактуры: стилист рассказала о тренде на многослойность летом 2021 Анна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Киевская погода в этом году идеальна для создания стильных многослойных образов. Поэтому стоит научиться пользоваться формулами классных луков для любой погоды.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Пономаренко

  • Самое важное - объем одежды. Кто не любит многослойность, просто не пробовал создавать ее с вещами нужного для этого размера. С футболками, рубашками и кардиганами в обтяжку это не будет ни стильно, ни удобно.
  • Цвета: идеально соединить 1-3 цвета. каждый новый слой может быть своего цвета, а может чередоваться, например, белый и бежевый.

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  • Принты. Максимум - 1 слой с принтом, остальные вещи однотонные, пересекающиеся с цветами рисунка.
  • Фактуры. Есть принцип от самого тонкого к самому толстому, который отлично работает. Но сейчас стало можно надевать тонкие топы поверх рубашек и футболок. Выбирайте варианты, которые вам больше нравятся.

Пример многослойности на дождливый день

Принты, объем и фактуры: стилист рассказала о тренде на многослойность летом 2021Принты, объем и фактуры: стилист рассказала о тренде на многослойность летом 2021

Пример многослойности (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Напомним, стилист показала, как носить платок в волосах этим летом.

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