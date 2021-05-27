Принты, объем и фактуры: стилист рассказала о тренде на многослойность летом 2021
Анна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)
Киевская погода в этом году идеальна для создания стильных многослойных образов. Поэтому стоит научиться пользоваться формулами классных луков для любой погоды.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Пономаренко
- Самое важное - объем одежды. Кто не любит многослойность, просто не пробовал создавать ее с вещами нужного для этого размера. С футболками, рубашками и кардиганами в обтяжку это не будет ни стильно, ни удобно.
- Цвета: идеально соединить 1-3 цвета. каждый новый слой может быть своего цвета, а может чередоваться, например, белый и бежевый.
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- Принты. Максимум - 1 слой с принтом, остальные вещи однотонные, пересекающиеся с цветами рисунка.
- Фактуры. Есть принцип от самого тонкого к самому толстому, который отлично работает. Но сейчас стало можно надевать тонкие топы поверх рубашек и футболок. Выбирайте варианты, которые вам больше нравятся.
Пример многослойности на дождливый день
Пример многослойности (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)