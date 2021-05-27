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Принти, обсяг і фактури: стиліст розповіла про тренд на багатошаровість влітку 2021

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Четвер 27 травня 2021 18:09
Принти, обсяг і фактури: стиліст розповіла про тренд на багатошаровість влітку 2021 Анна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Київська погода в цьому році ідеальна для створення стильних багатошарових образів. Тому варто навчитися користуватися формулами класних луків для будь-якої погоди.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Пономаренко

  • Найважливіше - обсяг одягу. Хто не любить багатошаровість, просто не пробував створювати її з речами потрібного для цього розміру. З футболками, сорочками і кардіганами в обтяжку це не буде ні стильно, ні зручно.
  • Колір: ідеально з'єднати 1-3 кольори. Кожен новий шар може бути свого кольору, а може чергуватися, наприклад, білий і бежевий.

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  • Принти. Максимум - 1 шар з принтом, інші речі однотонні, що перетинаються з квітами малюнка.
  • Фактура. Є принцип від самого тонкого до самого товстого, який відмінно працює. Але зараз стало можна надягати тонкі топи поверх сорочок і футболок. Вибирайте варіанти, які вам більше подобаються.

Приклад багатошаровості на дощовий день

Принти, обсяг і фактури: стиліст розповіла про тренд на багатошаровість влітку 2021Принти, обсяг і фактури: стиліст розповіла про тренд на багатошаровість влітку 2021

Приклад багатошаровості (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Нагадавши, стиліст показала, як носити хустку у волоссі цього літа.

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