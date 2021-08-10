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Может привести к хроническим заболеваниям: врач назвала основную причину лишнего веса

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Вторник 10 августа 2021 11:09
Может привести к хроническим заболеваниям: врач назвала основную причину лишнего веса Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Основная причина лишнего веса - нарушение обмена веществ. Но она – далеко не единственная, чтобы начать решать проблему, стоит правильно понять причину ее возникновения.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Лишний вес – это не только эстетическая проблема, но и плохое самочувствие и высокий риск тяжелых хронических заболеваний.

Кроме нарушения обмена веществ, важную роль в механизме развития ожирения играют:

  • Повышенный уровень лептина.

При лептинорезистентности сложно снизить вес, отсутствует чувство насыщения после еды.⠀

  • Стресс.

На негативных эмоциях лучше вообще не садиться за стол. В стрессовом состоянии спазмируются все сфинктеры, активируется симпатическая нервная система и правильное усвоение еды невозможно.

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Может привести к хроническим заболеваниям: врач назвала основную причину лишнего весаГлавное - правильно выявить причину набора лишнего веса (фото: pexels.com)

  • Большое количество углеводов в рационе.

Увлечение сладостями, газированными напитками, фруктовыми соками.

  • Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок.
  • Неправильная структура питания или ее отсутствие.

Переедание, частые высокоуглеводные перекусы, поздний ужин. Если вы сосредоточены на телевизоре или телефоне, а не на еде, спешите, не жуя проглатываете пищу. Если нет элементарных знаний о составе еды, о ее влиянии на организм, сложно получить необходимые результаты.

  • Плохой сон.

С каждым часом уменьшения средней продолжительности сна длительностью 7 часов вероятность ожирения увеличивается на 9 %. Самый быстрый и доступный вариант побороть недосыпание - кофе, шоколадки. Результат очевиден.

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Может привести к хроническим заболеваниям: врач назвала основную причину лишнего веса

Без физических упражнений трудно сохранять форму (фото: pexels.com)

  • Голодные диеты.

Такие эксперименты над организмом ещё больше ухудшают состояние. Часто возникают срывы, а затем бесконтрольный прием лекарств и добавок.

  • Возраст.

С возрастом снижается количество половых гормонов, которое усугубляет все вышеперечисленные обстоятельства.

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