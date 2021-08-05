Помощь от сахарной зависимости: нутрициолог рассказала о популярном методе прием хрома

Один из таких способов: принимайте добавки хрома и вашей зависимости от сахара как ни бывало!

Отказываться от сладкого теперь модно. Интернет пестрит статьями с громкими заголовками, которые обещают "самый простой" способ справиться с любовью к сладкому.

Так ли это? Нутрициолог Катерина Йенсен разобралась в своем блоге в Instagram.

Хром - микроэлемент, который улучшает усвоение глюкозы клетками. То есть, да, если глюкоза клетками плохо усваивается, то вас будет тянуть на сладкое сильнее обычного.

Но тут есть одно маленькое НО: если причина вашей сахарной зависимости не в дефиците хрома, то и принимать его бесполезно! Вы как любили шоколадки после обеда, так и будете их любить. И никакой чудо-хром вам не поможет.

⠀ Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Кроме того, нехватка хрома в нашем мире вещь довольно редкая. Его полно в пище: какао, кураге, финиках, свинине, говядине, морепродуктах, киноа, горохе, укропе... Это только неполный перечень продуктов, которые содержат хром в изобилии.

Хрома для нормального функционирования организма не нужно много, плюс он накапливается в теле, что делает его нехватку редким случаем.

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Поможет ли хром от сахарной зависимости? (фото: instagram.com/food4vita)

В общем, если ваша цель - сократить употребление сладостей, то приемом хрома в таблетках вам не отделаться.

Сахарная зависимость - это сложный механизм, сотканный из психологических проблем, привычек, социального давления, стресса и физиологической зависимости, которая по силе учёными сравнивается с зависимостью от кокаина!

Очевидно, что просто не будет. Увы. И с хромом тоже. Поэтому не тратьте зря деньги и не читайте "желтых" газет.