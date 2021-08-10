Может привести к хроническим заболеваниям: врач назвала основную причину лишнего веса

Лишний вес – это не только эстетическая проблема, но и плохое самочувствие и высокий риск тяжелых хронических заболеваний.

Кроме нарушения обмена веществ, важную роль в механизме развития ожирения играют:

Повышенный уровень лептина.

При лептинорезистентности сложно снизить вес, отсутствует чувство насыщения после еды.⠀

Стресс.

На негативных эмоциях лучше вообще не садиться за стол. В стрессовом состоянии спазмируются все сфинктеры, активируется симпатическая нервная система и правильное усвоение еды невозможно.

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Главное - правильно выявить причину набора лишнего веса (фото: pexels.com)

Большое количество углеводов в рационе.

Увлечение сладостями, газированными напитками, фруктовыми соками.

Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок.

Неправильная структура питания или ее отсутствие.

Переедание, частые высокоуглеводные перекусы, поздний ужин. Если вы сосредоточены на телевизоре или телефоне, а не на еде, спешите, не жуя проглатываете пищу. Если нет элементарных знаний о составе еды, о ее влиянии на организм, сложно получить необходимые результаты.

Плохой сон.

С каждым часом уменьшения средней продолжительности сна длительностью 7 часов вероятность ожирения увеличивается на 9 %. Самый быстрый и доступный вариант побороть недосыпание - кофе, шоколадки. Результат очевиден.

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Голодные диеты.

Такие эксперименты над организмом ещё больше ухудшают состояние. Часто возникают срывы, а затем бесконтрольный прием лекарств и добавок.

Возраст.

С возрастом снижается количество половых гормонов, которое усугубляет все вышеперечисленные обстоятельства.