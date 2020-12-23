Як залучити фінанси: астролог дала практичні поради, щоб освіжити енергію грошей
Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як нарядити ялинку вдома, щоб збувалися мрії.
Якщо ваші мрії пов'язані з фінансами, то у Надії є поради як освіжити грошову енергію. Це, на думку спеціалістки, допоможе вирішити грошові проблеми, якщо вони виникли.
"Пропоную кілька практичних порад для того, щоб освіжити грошову енергію і привернути фінанси:
- Змініть старий гаманець. Краще віддавати перевагу грошовим відтінкам - червоному, золотому, чорному і коричневому.
- Носіть у гаманці нову хрустку купюру - використовуйте її як приманку для нових грошей. Намагайтеся не розмінювати її, нехай вона буде талісманом вашого гаманця.
- Щоранку перераховуйте готівку. Слідкуйте за тим, щоб купюри акуратно лежали в гаманці, розкладайте їх по відділеннях.
- Приберіть з гаманця старі чеки, квитанції, візитки. Не змушуйте гроші тіснитися через сторонні предмети, нехай вони відчувають себе господарями вашого гаманця.
- Любите гроші! Не лінуйтеся, якщо є можливість підзаробити, контролюйте свої доходи і витрати - гроші дуже чуйні на турботу про себе. Вони обов'язково дадуть відповідь вам взаємністю.
Гроші люблять, щоб їх любили (фото: pixabay.com)
Також Надія поділилася невеликим ритуалом на залучення грошей.
"Якщо любите корицю, то додайте невелику щіпку в ранковий чай або каву - і гроші вас "полюблять", - запевнила астролог.
Нагадуємо, що якщо не хочеться витрачати гроші на випічку і є час і бажання, то можна спекти її самостійно. Додати новорічного чарівництва в звичайне життя можна, просто приготувати смачне печиво: як спекти знаменитих пряникових "чоловічків", ловіть простий рецепт.
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