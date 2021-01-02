Чтобы привлечь удачу на целый год: астролог рассказала, как провести первые дни января

Астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как отдохнуть правильно каждому знаку зодиака.

В зависимости от того, в какой день вы родились, отдых, который наполнит вас энергией и поможет перезагрузиться, будет отличаться. Например, что хорошо Козерогу, то не всегда понравится Скорпиону.

Также Надежда уверена: чтобы весь новый 2021 год пошел правильно и принес множество радостей, очень важно правильно провести его первые дни.

"Я с вами поделюсь старым добрым проверенным способом, как запланировать удачу и благополучие на целый год.

Дело в том, что первые 12 дней года олицетворяют 12 ближайших месяцев, которые мы проживем. Поэтому то, как мы проведем с вами ближайшие дни, может повлиять на весь наступивший год!", - написала астролог, пообещав, что правильно загаданные желания и поставленные цели непременно сбудутся самым благоприятным образом

Январь - время планов (фото: pixabay.com)

"1 января

Уделите внимание своей внешности. Не стоит в халате целый день лежать на диване. Красиво оденьтесь, сделайте прическу, макияж, именно сегодня вы вкладываете в свое здоровье и красоту. Полезно прогуляться, не сильно переедать и прописать желания, связанные с темой красоты и здоровья.

2 января

Сфера денег и финансового благополучия. В этот день можно и нужно распланировать финансы: продумать крупные покупки на год, распределить бюджет. Подумать над источниками дохода. Очень хорошо будет приобрести в этот день новый кошелек или копилку и положить туда деньги.

3 января

Сфера отношений, общения и саморазвития. Полезно сходить в гости, пообщаться с родственниками. Полезно в этот день подумать над своим развитием, прописать учебный план или подумать над своими интересами, какие знания вы хотели бы получить в Новом году.

4 января

Сфера семья, дом. Этот день лучше провести в кругу семьи и прописать желания, связанные с додом, семьей. Обязательно сходите в церковь и поставьте свечки за упокой умерших родственников, поблагодарите род.

5 января

Сфера творчества и хобби. Можно подумать и прописать свои цели, связанные с увлечением и творчеством. Хорошо будет больше внимания уделить детям в этот день.

6 января

Сфера здоровья и домашних хлопот. Прописываем цели по здоровому образу жизни, полезные привычки. Сделайте небольшую уборку дома, полейте цветы, приберите вещи", - посоветовала астролог.

Как вести себя в другие дни, астролог пообещала рассказать в самое ближайшее время.

А вот делать, если в кошельке нет денег? Астропсихолог дала четкие рекомендации, как сделать, чтобы деньги полюбили вас раз и навсегда.