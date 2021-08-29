Призводить до передчасного старіння: лікар розповіла, чому виникає дефіцит заліза
Показники за рівнем заліза в організмі дуже важливо знати. Є люди, які не здавали аналізи вже багато років. Але це неправильно: хоча б раз на рік це треба робити.
Лікар-дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, що, навіть якщо ви приймаєте препарати для підвищення заліза, а ситуація поліпшується ненадовго, то треба шукати причини, за якими ви в постійному дефіциті - і де втрачаєте залізо.
Анемія = гіпоксія. А гіпоксія до добра не доведе. Це і раніше старіння, і окислювальний стрес.
Де організм втрачає залізо: найпоширеніші причини:
- Дефіцити в харчуванні. Людина не їсть продукти, що містять залізо (м'ясо, печінка, морепродукти, горіхи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат...).
- Дефіцит ферментів підшлункової залози. Можливо ви добре харчуєтеся, але підшлункова не справляється - і тому є проблеми з засвоєнням.
- Дефіцит білка. Пам'ятайте про транспортну функцію? Знаєте, що залізо транспортує білок під назвою трансферрин? Проблема вирішувана, дивіться пункт 1, 2. Тобто, ми мало їмо білка і / або він у нас не засвоюється.
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Іноді справа в харчуванні, іноді - в рясних місячних (фото: pexels.com)
- Втрата заліза при рясних менструаціях. У причинах треба розбиратися з гінекологом. Це не норма.
- Паразит. Точніше, аскариди, які харчуються кров'ю. Так, так! Людина може все життя боротися з анемією, а потрібно просто провести хорошу протипаразитарну програму. У моїй практиці кілька таких випадків було.
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Звичайно, є більш серйозні причини анемії, але не перевіривши і не виключивши / пропрацювавши перераховані вище, панікувати не варто.
Є проблема? Значить, не сидимо не чекаємо, а робимо все, щоб її усунути і якомога швидше.
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