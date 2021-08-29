Призводить до передчасного старіння: лікар розповіла, чому виникає дефіцит заліза

Показники за рівнем заліза в організмі дуже важливо знати. Є люди, які не здавали аналізи вже багато років. Але це неправильно: хоча б раз на рік це треба робити.

Лікар-дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, що, навіть якщо ви приймаєте препарати для підвищення заліза, а ситуація поліпшується ненадовго, то треба шукати причини, за якими ви в постійному дефіциті - і де втрачаєте залізо.

Анемія = гіпоксія. А гіпоксія до добра не доведе. Це і раніше старіння, і окислювальний стрес.

Де організм втрачає залізо: найпоширеніші причини:

Дефіцити в харчуванні. Людина не їсть продукти, що містять залізо (м'ясо, печінка, морепродукти, горіхи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат...).

Людина не їсть продукти, що містять залізо (м'ясо, печінка, морепродукти, горіхи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат...). Дефіцит ферментів підшлункової залози. Можливо ви добре харчуєтеся, але підшлункова не справляється - і тому є проблеми з засвоєнням.

Можливо ви добре харчуєтеся, але підшлункова не справляється - і тому є проблеми з засвоєнням. Дефіцит білка. Пам'ятайте про транспортну функцію? Знаєте, що залізо транспортує білок під назвою трансферрин? Проблема вирішувана, дивіться пункт 1, 2. Тобто, ми мало їмо білка і / або він у нас не засвоюється.

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Іноді справа в харчуванні, іноді - в рясних місячних (фото: pexels.com)

Втрата заліза при рясних менструаціях. У причинах треба розбиратися з гінекологом. Це не норма.

У причинах треба розбиратися з гінекологом. Це не норма. Паразит. Точніше, аскариди, які харчуються кров'ю. Так, так! Людина може все життя боротися з анемією, а потрібно просто провести хорошу протипаразитарну програму. У моїй практиці кілька таких випадків було.

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Звичайно, є більш серйозні причини анемії, але не перевіривши і не виключивши / пропрацювавши перераховані вище, панікувати не варто.

Є проблема? Значить, не сидимо не чекаємо, а робимо все, щоб її усунути і якомога швидше.