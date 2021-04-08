В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021

Перемены в 2021 году могут коснуться каждого, но особенно их стоит ждать определенным группам людей: все зависит от даты рождения.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова.
"В 21-м году этим группам людей предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни", - написала Анисимова.
Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста, напомнила астролог. Она уверена: нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества.
"Обстоятельства - это одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", - написала Анисимова.
Людей, рожденных в период:
Юпитер: вам понадобятся новые знания, повышение квалификации. Стоит настроиться на рост и влияние. По здоровью: берегите печень.
Сатурн: перемены коснутся карьеры, профессии. Возможно ощущение, что потеряна стабильность. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. По здоровью: есть риск травм.
Уран: год за три, скорость событий будет именно такая стремительная. Захочется стать свободным и независимым. По здоровью: берегите нервы.
Нептун: будут рассыпаться иллюзии. Возможет духовный кризис, который потребует познания себя. По здоровью: берегите психику и иммунитет.
Плутон: время трансформации. Придется преодолевать непростые ситуации. В награду появится много сил и желание бороться. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.
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