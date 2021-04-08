У професії та особистому житті: астролог розповіла, кого чекають великі зміни в 2021

"У 21-му році на ці групи людей чекають зміни за описаним сценарієм. Ще будуть свої нюанси у кожного. Одні і ті ж планети у всіх нас додатково відповідають за різні сфери життя", - написала Анісімова.

Важливо зараз зрозуміти, що обставини прийшли не просто так, а для нашого зростання, нагадала астролог. Вона впевнена: треба пройти ситуації, щоб придбати нові якості.

"Обставини - це одне, а доля твориться тим, що робимо ми з тими обставинами. Так ми створюємо своє майбутнє. І тут вже все залежить від нас", - написала Анісімова.

Астролог попередила про зміни (фото: instagram.com/astrolog_anisimova/)

Кого торкнуться зміни в 2021 році

Людей, народжених у період:

1960 вересень - жовтень - Сатурн

1961 вересень - жовтень - Юпітер

1961 серпень - вересень, листопад - грудень - Сатурн

1961 квітень - Уран

1962 квітень, серпень, грудень - Юпітер

1962 квітень - травень, липень - початок серпня, грудень - Сатурн

1963 червень - липень - Юпітер

1963 квітень - червень - Сатурн

1963 травень - початок липня, жовтень - листопад - Уран

1964 липень - вересень - Уран

1967 квітень, вересень - грудень - Нептун

1967 вересень - жовтень - Юпітер

1968 жовтень - грудень - Нептун

1969 квітень - вересень - Нептун

1969 квітень, серпень, грудень - Юпітер

1970 квітень-травень, серпень, грудень - Юпітер

1971 травень, липень - Юпітер

1972 червень - Юпітер

1973 - Уран

1974 вересень - листопад - Плутон

1977 серпень - листопад - Сатурн

1978 квітень - липень - Сатурн

1978 жовтень - грудень - Уран

1979 - Нептун

1980 квітень, вересень - грудень - Нептун

1980 жовтень - Юпітер

1981 квітень, серпень, грудень - Юпітер

1981 квітень, серпень - Нептун

1982 травень-липень - Юпітер

1982 серпень - грудень - Плутон

1983 квітень - липень, грудень - Плутон

1984 липень - серпень, грудень - Сатурн

1986 листопад - грудень - Нептун

1987 вересень - листопад - Сатурн

1987 червень - липень - Нептун

1988 липень - серпень, грудень - Сатурн

1988 квітень - Уран

1989 квітень - липень - Сатурн

1989 травень - червень, жовтень - грудень - Уран

1990 липень-вересень - Уран

1993 вересень - листопад - Юпітер

1994 квітень, серпень - вересень, листопад - грудень - Юпітер, Плутон

1995 квітень - травень, серпень, грудень - Юпітер

1995 липень - грудень - Плутон

1996 травень, липень - Юпітер

1996 квітень - червень - Плутон

1997 серпень - листопад - Сатурн

1998 квітень, червень - липень, грудень - Сатурн

1998 травень - червень, листопад - грудень - Уран

1999 Уран

Розшифровка планет

Юпітер: вам знадобляться нові знання, підвищення кваліфікації. Варто налаштуватися на зростання і вплив. По здоров'ю: бережіть печінку.

Сатурн: зміни торкнуться кар'єри, професії. Можливе відчуття, що втрачена стабільність. Ви поміняєте орієнтири в житті і в роботі. По здоров'ю: є ризик травм.

Уран: рік за три, швидкість подій буде саме така стрімка. Захочеться стати вільним і незалежним. По здоров'ю: бережіть нерви.

Нептун: будуть розсипатися ілюзії. Можлива духовна криза, яка потребує пізнання себе. По здоров'ю: бережіть психіку та імунітет.

Плутон: час трансформації. Доведеться долати непрості ситуації. В нагороду з'явиться багато сил і бажання боротися. Є можливість домогтися влади і стати супергероями.