У професії та особистому житті: астролог розповіла, кого чекають великі зміни в 2021

Зміни в 2021 році можуть торкнутися кожного, але особливо їх варто чекати певним групам людей: все залежить від дати народження.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла астролог Наталя Анісімова.
"У 21-му році на ці групи людей чекають зміни за описаним сценарієм. Ще будуть свої нюанси у кожного. Одні і ті ж планети у всіх нас додатково відповідають за різні сфери життя", - написала Анісімова.
Важливо зараз зрозуміти, що обставини прийшли не просто так, а для нашого зростання, нагадала астролог. Вона впевнена: треба пройти ситуації, щоб придбати нові якості.
"Обставини - це одне, а доля твориться тим, що робимо ми з тими обставинами. Так ми створюємо своє майбутнє. І тут вже все залежить від нас", - написала Анісімова.
Людей, народжених у період:
Юпітер: вам знадобляться нові знання, підвищення кваліфікації. Варто налаштуватися на зростання і вплив. По здоров'ю: бережіть печінку.
Сатурн: зміни торкнуться кар'єри, професії. Можливе відчуття, що втрачена стабільність. Ви поміняєте орієнтири в житті і в роботі. По здоров'ю: є ризик травм.
Уран: рік за три, швидкість подій буде саме така стрімка. Захочеться стати вільним і незалежним. По здоров'ю: бережіть нерви.
Нептун: будуть розсипатися ілюзії. Можлива духовна криза, яка потребує пізнання себе. По здоров'ю: бережіть психіку та імунітет.
Плутон: час трансформації. Доведеться долати непрості ситуації. В нагороду з'явиться багато сил і бажання боротися. Є можливість домогтися влади і стати супергероями.
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