Прощать ли измену: психологиня рассказала, как правильно поступить, если вас предали

Многие, кому пришлось столкнуться с изменой любимого человека, не могут решить, как поступить дальше: простить или нет?

Психологиня и коуч на канале "Украина" Елена Адамова дала ответ на этот вопрос и рассказала, как пережить измену.

"Он меня предал, можно это простить?". Если вы такой вопрос, то вы уже готовы простить, ведь в противном случае люди действуют более решительно - собирают вещи, детей и прощаются", - отметила психологиня.

Если вы еще не ушли, то готовы простить (фото: pexels.com)

И в таком случае не стоит бежать за советом к подругам и близких, лучше действовать так:

обратиться к психологу. Это первое и очень важное правило, ведь, если все же вы вернетесь к своему мужу, вам будет стыдно смотреть в глаза родным, которые будут спрашивать: "Как? Ты это простила?". Да, вы простили и вместо стыда в вашей голове должен звучать фраза: "Так бывает".

Это первое и очень важное правило, ведь, если все же вы вернетесь к своему мужу, вам будет стыдно смотреть в глаза родным, которые будут спрашивать: "Как? Ты это простила?". Да, вы простили и вместо стыда в вашей голове должен звучать фраза: "Так бывает". взять ответственность и на себя. То, что происходит в вашей семье, зависит от двух человек. То есть у мужчины и женщины есть свои зоны ответственности за это предательство.

Возьмите свою гордость в кулак и спросите партнера - в чем виноваты вы, что он пошел на предательство. Сядьте и спокойно обсудите свои пожелания друг другу. Это поможет вам пройти этот нелегкий период жизни вместе.

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правило одного раза. Если вы решили простить измену, поднимать тему следует только один раз - проговорите, побейте посуду и все, больше разговоров об этом не будет.

Если вы решили простить измену, поднимать тему следует только один раз - проговорите, побейте посуду и все, больше разговоров об этом не будет. захват мужем. В паре всегда есть определенные потребности и ожидания и, если говорить о мужчинах, то это прежде всего даже не интимную жизнь, а признание человека. Он должен знать, что возвращается в свое безопасное гнездо.

Елена Адамова советует каждой женщине любить и уважать себя, тогда слово "измена" будет лишним в вашей жизни!