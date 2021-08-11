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Проснуться отдохнувшими и энергичными: врач дала простой алгоритм, как наладить сон

Автор: Татьяна Турчаникова

Важность сна для здоровья, энергичности и чувства бодрости на следующий день сложно переоценить.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram дала простой, но важный алгоритм отхода ко сну, чтобы сон стал настоящим отдыхом.

Что нужно для полноценного ночного отдыха⠀

  • Маска для сна
  • Беруши
  • Магний
  • Соль для ванны
  • Успокаивающие травы

Хорошо спишь - весь день бодрый! (фото: pexels.com)

Идеальный отход ко сну: алгоритм

1. Организуйте время так, чтобы закончить все важные дела и поужинать к 19-20 часам.

2. В 19-20 часов вы закрываете все чаты, выключаете звук и вибрацию на гаджетах, приглушаете свет или включаете настольную лампу с желтым спектром (у меня это солевая лампа). Можно читать бумажные книги и журналы, писать письма благодарности от руки, рукодельничать, рисовать.

3. Открываете микропроветривание и идете набирать ванну до 40-42 градусов. Высыпаете соль в ванну. Если нет ванны, то можно сделать ножную ванночку.

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4. Пока набирается ванна, примите 400 мг магния, успокаивающих трав, а также заклейте изолентой все светодиодные лампочки на выключателях и зарядных устройствах. Плотно зашторьте окна. Напишите список неотложных дел на завтра.

5. Принимайте ванну 15-20 мин, погружаясь до линии сердца. Используйте эфирное масло лаванды в аромалампе или добавьте пару капель в ванну, предварительно растворив в 100 мл молока. Включите лаунж-радио.

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6. После ванны нужно просто промокнуть тело полотенцем, не нужно смывать или тем более пользоваться гелем для душа - и сразу лечь в постель.

7. Надеваете беруши и маску, перечисляете, за что и кому вы благодарны сегодня, читаете вечернюю молитву или медитируете, в процессе чего вас забирают в царство Морфея.

Между 6 и 7 пунктом интим предлагать.

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