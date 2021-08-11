Прокинутися відпочилими та енергійними: лікар дала простий алгоритм, як налагодити сон

Що потрібно для повноцінного нічного відпочинку⠀

Маска для сну

Беруші

Магній

Сіль для ванни

Заспокійливі трави

Добре спиш-весь день Бадьорий! (фото: pexels.com)

Ідеальний відхід до сну: алгоритм

1. Організуйте час так, щоб закінчити всі важливі справи і повечеряти до 19-20 годин.

2. У 19-20 годин ви закриваєте всі чати, вимикаєте звук і вібрацію на гаджетах, приглушаєте світло або включаєте настільну лампу з жовтим спектром (у мене це сольова лампа). Можна читати паперові книги і журнали, писати листи подяки від руки, рукодільничати, малювати.

3. Відкриваєте мікропровітрювання і йдете набирати ванну до 40-42 градусів. Висипаєте сіль в ванну. Якщо немає ванни, то можна зробити ножну ванночку.

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4. Поки набирається ванна, прийміть 400 мг магнію, заспокійливих трав, а також заклейте ізоляційною стрічкою всі світлодіодні лампочки на вимикачах і зарядних пристроях. Щільно зашторьте вікна. Напишіть список невідкладних справ на завтра.

5. Приймайте ванну 15-20 хв, занурюючись до лінії серця. Використовуйте ефірну олію лаванди в аромалампі або додайте пару крапель у ванну, попередньо розчинивши в 100 мл молока. Увімкніть лаунж-радіо.

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6. Після ванни потрібно просто промокнути тіло рушником, не потрібно змивати або тим більше користуватися гелем для душу - і відразу лягти в ліжко.

7. Одягаєте беруші і маску, перераховуєте, за що і кому ви вдячні сьогодні, читаєте вечірню молитву або медитуєте, в процесі чого вас забирають в царство Морфея.

Між 6 і 7 пунктом інтим пропонувати.