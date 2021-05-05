От простуд до проблем с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров

"Чтобы оставаться здоровыми, наша ежедневная задача - есть достаточно жиров, выбирать для себя и семьи правильные их виды в оптимальной пропорции и максимально усваивать их. Для этого важно поддерживать желчеотток, реологию желчи, ферментативную активность поджелудочной железы, пить достаточно воды и поддерживать микробиом", - подчеркнула Катерина.

Выбирайте полезные жиры (фото: pexels.com)

Григорьева рассказала, что переход на безжировую диету часто заканчивается не похудением, а набором лишнего веса.

"Организму голодно без достаточного количества жиров - поэтому он восполняет недостаток энергии с помощью быстрых углеводов, а это часто приводит к увеличению веса и отечности", - рассказала эндокринолог, добавив, что это - не единственное последствие такой диеты.⠀

Последствия безжировых диет:

Бесплодие,

Снижение либидо,

Нарушения менструального цикла, вплоть до аменореи,

Частые простуды,

Акне,

Ломкость ногтей,

Кариес и хрупкость зубов,

Переломы костей,

Опущение внутренних органов,

Долгое заживление порезов, царапин, ранок,

Авитаминозы.

Процент жировой ткани в организме зависит от пола и возраста. Оптимальный процент жира определяется биоимпедансометрией.

"Норма потребления жира: от 1 грамма на 1 кг массы тела", - рассказала эндокринолог.⠀

Недостаточное количество жиров в рационе провоцирует: