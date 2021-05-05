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Від застуд до проблем із зачаттям: ендокринолог розповіла, до чого може привести відмова від жирів

Автор: Тетяна Турчанікова

Знежирені дієти наламали чимало дров. Багатьом потім довго доводиться розсьорбувати їх наслідки: від частих застуд до проблем із зачаттям.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

"Щоб залишатися здоровими, наше щоденне завдання - їсти достатньо жирів, вибирати для себе і сім'ї правильні їх види в оптимальній пропорції і максимально засвоювати їх. Для цього важливо підтримувати жовчовідтік, реологію жовчі, ферментативну активність підшлункової залози, пити достатньо води і підтримувати мікробіом", - підкреслила Катерина.

Вибирайте корисні жири (фото: pexels.com)

Григор'єва розповіла, що перехід на безжирову дієту часто закінчується не схудненням, а набором зайвої ваги.

"Організму голодно без достатньої кількості жирів - тому він заповнює нестачу енергії за допомогою швидких вуглеводів, а це часто призводить до збільшення ваги і набряклості", - розповіла ендокринолог, додавши, що це - не єдиний наслідок такої дієти.⠀

Наслідки дієт безжировых:

  • Безпліддя,
  • Зниження лібідо,
  • Порушення менструального циклу, аж до аменореї,
  • Часті застуди,
  • Акне,
  • Ламкість нігтів,
  • Карієс і крихкість зубів,
  • Перелом кістки,
  • Опущення внутрішніх органів,
  • Довге загоєння порізів, подряпин, ранок,
  • Авітаміноз.

Відсоток жирової тканини в організмі залежить від статі і віку. Оптимальний відсоток жиру визначається біоімпедансометрією.

"Норма споживання жиру: від 1 грама на 1 кг маси тіла", - розповіла ендокринолог.⠀

Недостатня кількість жирів в раціоні провокує:

  • Сухість, в'ялість і лущення шкіри, підвищення її чутливості,
  • Заломи і зморшки,
  • Зниження якості та кількості волосся,
  • Погане засвоєння жиророзчинних вітамінів,
  • Зниження пам'яті і концентрації уваги,
  • Постійне відчуття голоду і холоду,
  • Сухість слизових оболонок,
  • Свербіж і втома очей, ризики внутрішньоочного тиску,
  • Постійна втома і підвищена стомлюваність,
  • Підвищення холестерину в крові, тому що печінка компенсаторно збільшує його вироблення,
  • Дратівливість, схильність до депресій,
  • Біль і дискомфорт в суглобах.

Нагадаємо, нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі - життєво необхідна організму.

Читайте також: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога.

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