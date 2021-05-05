Від застуд до проблем із зачаттям: ендокринолог розповіла, до чого може привести відмова від жирів

"Щоб залишатися здоровими, наше щоденне завдання - їсти достатньо жирів, вибирати для себе і сім'ї правильні їх види в оптимальній пропорції і максимально засвоювати їх. Для цього важливо підтримувати жовчовідтік, реологію жовчі, ферментативну активність підшлункової залози, пити достатньо води і підтримувати мікробіом", - підкреслила Катерина.

Вибирайте корисні жири (фото: pexels.com)

Григор'єва розповіла, що перехід на безжирову дієту часто закінчується не схудненням, а набором зайвої ваги.

"Організму голодно без достатньої кількості жирів - тому він заповнює нестачу енергії за допомогою швидких вуглеводів, а це часто призводить до збільшення ваги і набряклості", - розповіла ендокринолог, додавши, що це - не єдиний наслідок такої дієти.⠀

Наслідки дієт безжировых:

Безпліддя,

Зниження лібідо,

Порушення менструального циклу, аж до аменореї,

Часті застуди,

Акне,

Ламкість нігтів,

Карієс і крихкість зубів,

Перелом кістки,

Опущення внутрішніх органів,

Довге загоєння порізів, подряпин, ранок,

Авітаміноз.

Відсоток жирової тканини в організмі залежить від статі і віку. Оптимальний відсоток жиру визначається біоімпедансометрією.

"Норма споживання жиру: від 1 грама на 1 кг маси тіла", - розповіла ендокринолог.⠀

Недостатня кількість жирів в раціоні провокує: