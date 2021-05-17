Простуда уйдет в рекордные сроки: эндокринолог рассказала, как избавиться от ОРВИ
Простуда уйдет в рекордно короткий срок, если вовремя начать соблюдать правильный питьевой режим, есть определенные продукты, а от других отказаться, а также пить набор "правильных" витаминов.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Врач советует соблюдать определенную схему в течение 4-5 дней, она рассчитана на взрослых. Дозировки - выше профилактических, но поскольку курс короткий, это не страшно, заверила специалист.
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- Хелатная форма цинка (например, пиколинат): 50-90 мг в сутки разбить на 3-4 приема, принимать с едой.
- Витамин С - 500 мг каждые 2 часа бодрствования.
Предпочтительна форма аскорбата натрия / магния / кальция или Ester-C, чтобы не раздражать желудок. Если возникает послабление стула, то уменьшите дозировку.
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Пробиотик в дозе 50 млрд на 1 капсулу.
Принимается строго натощак (за 30 минут до еды или через 1-2 ч после еды).
- N-ацетилцистеин (аптечный препарат АЦЦ): 600 мг натощак, 1-2 раза в день.
Это не только препарат от кашля, но и предшественник клеточного антиоксиданта глутатиона. Увеличение его концентрации позволяет справиться с простудой гораздо быстрее.
- Витамин Д - 20000 ЕД в сутки.
Принимается строго с жирной пищей и при соблюдении адекватного питьевого режима.
Рекомендации по питанию:
- Меньше есть, больше пить.
- Сократить углеводы до 80-100 г в сутки, особенно простые.
- Во вторую половину дня сократить употребление животного белка.
- Использовать щадящие методы готовки: варка, запекание, тушение, сувид.
- Постельный режим, прохладная комната, теплые носки, пижама, одеяло и увлажнитель воздуха.
- Если сносно переносите температуру до 39,5, лучше обойтись без жаропонижающих.
- Используйте эфирные масла (ЭМ) в виде ингаляций.
Что выпить, чтобы выздороветь быстрее? (фото: pexels.com)
Они косвенно активируют защитные силы респираторной системы, а именно обеспечивают дренажную и антисептическую функцию.
- эвкалипт,
- хвойные,
- чайное дерево,
- манука,
- лемонграсс,
- розмарин,
- лавр,
- каяпут,
- найоли.⠀
Некоторые из ЭМ могут сдерживать распространение ОРВИ с помощью различных механизмов: мешают прикреплению и внедрению вируса, нарушают репликацию вирусов, препятствуют выходу вируса из клетки и пр.
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