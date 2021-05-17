Застуда піде в рекордні терміни: ендокринолог розповіла, як позбутися від ГРВІ
Застуда піде в рекордно короткий термін, якщо вчасно почати дотримуватися правильний питного режиму, їсти певні продукти, а від інших відмовитися, а також пити набір "правильних" вітамінів.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Лікар радить дотримуватися певної схеми протягом 4-5 днів, вона розрахована на дорослих. Дозування - вищі за профілактичні, але оскільки курс короткий, це не страшно, запевнила фахівець.
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- Хелатна форма цинку (наприклад, пиколинат): 50-90 мг на добу розбити на 3-4 прийоми, приймати з їжею.
- Вітамін С-500 мг кожні 2 години неспання.
Краща форма аскорбату натрію / магнію / кальцію або Ester-C, щоб не дратувати шлунок. Якщо виникає послаблення стільця, то зменшіть дозування.
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Пробіотик в дозі 50 млрд на 1 капсулу.
Приймається строго натщесерце (за 30 хвилин до їжі або через 1-2 год після їжі).
- N-ацетилцистеїн (аптечний препарат АЦЦ): 600 мг натщесерце, 1-2 рази на день.
Це не тільки препарат від кашлю, але і попередник клітинного антиоксиданту глутатіону. Збільшення його концентрації дозволяє впоратися з застудою набагато швидше.
- Вітамін Д - 20000 ОД на добу.
Приймається строго з жирною їжею і при дотриманні адекватного питного режиму.
Рекомендації по харчуванню:
- Менше їсти, більше пити.
- Скоротити вуглеводи до 80-100 г на добу, особливо прості.
- У другу половину дня скоротити вживання тваринного білка.
- Використовувати щадні методи готування: варіння, запікання, тушкування.
- Постільний режим, прохолодна кімната, теплі шкарпетки, піжама, ковдра і зволожувач повітря.
- Якщо стерпно переносите температуру до 39,5, краще обійтися без жарознижуючих.
- Використовуйте ефірні масла у вигляді інгаляцій.
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Вони побічно активують захисні сили респіраторної системи, а саме - забезпечують дренажну і антисептичну функцію.
- евкаліпт,
- хвойні,
- чайне дерево,
- манука,
- лемонграсс,
- розмарин,
- лавр,
- каяпут,
- найолі.⠀
Деякі з ЕМ можуть стримувати поширення ГРВІ за допомогою різних механізмів: заважають прикріплення і впровадження вірусу, порушують реплікацію вірусів, перешкоджають виходу вірусу з клітини та ін.
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