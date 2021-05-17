Застуда піде в рекордні терміни: ендокринолог розповіла, як позбутися від ГРВІ

Застуда піде в рекордно короткий термін, якщо вчасно почати дотримуватися правильний питного режиму, їсти певні продукти, а від інших відмовитися, а також пити набір "правильних" вітамінів.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Лікар радить дотримуватися певної схеми протягом 4-5 днів, вона розрахована на дорослих. Дозування - вищі за профілактичні, але оскільки курс короткий, це не страшно, запевнила фахівець.

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Хелатна форма цинку (наприклад, пиколинат): 50-90 мг на добу розбити на 3-4 прийоми, приймати з їжею.

Вітамін С-500 мг кожні 2 години неспання.

Краща форма аскорбату натрію / магнію / кальцію або Ester-C, щоб не дратувати шлунок. Якщо виникає послаблення стільця, то зменшіть дозування.

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Пробіотик в дозі 50 млрд на 1 капсулу.

Приймається строго натщесерце (за 30 хвилин до їжі або через 1-2 год після їжі).

N-ацетилцистеїн (аптечний препарат АЦЦ): 600 мг натщесерце, 1-2 рази на день.

Це не тільки препарат від кашлю, але і попередник клітинного антиоксиданту глутатіону. Збільшення його концентрації дозволяє впоратися з застудою набагато швидше.

Вітамін Д - 20000 ОД на добу.

Приймається строго з жирною їжею і при дотриманні адекватного питного режиму.

Рекомендації по харчуванню:

Менше їсти, більше пити.

Скоротити вуглеводи до 80-100 г на добу, особливо прості.

У другу половину дня скоротити вживання тваринного білка.

Використовувати щадні методи готування: варіння, запікання, тушкування.

Постільний режим, прохолодна кімната, теплі шкарпетки, піжама, ковдра і зволожувач повітря.

Якщо стерпно переносите температуру до 39,5, краще обійтися без жарознижуючих.

Використовуйте ефірні масла у вигляді інгаляцій.

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Вони побічно активують захисні сили респіраторної системи, а саме - забезпечують дренажну і антисептичну функцію.

- евкаліпт,

- хвойні,

- чайне дерево,

- манука,

- лемонграсс,

- розмарин,

- лавр,

- каяпут,

- найолі.⠀

Деякі з ЕМ можуть стримувати поширення ГРВІ за допомогою різних механізмів: заважають прикріплення і впровадження вірусу, порушують реплікацію вірусів, перешкоджають виходу вірусу з клітини та ін.