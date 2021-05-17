Простуда уйдет в рекордные сроки: эндокринолог рассказала, как избавиться от ОРВИ

Врач советует соблюдать определенную схему в течение 4-5 дней, она рассчитана на взрослых. Дозировки - выше профилактических, но поскольку курс короткий, это не страшно, заверила специалист.

Как быстро выздороветь при ОРВИ

Хелатная форма цинка (например, пиколинат): 50-90 мг в сутки разбить на 3-4 приема, принимать с едой.

Витамин С - 500 мг каждые 2 часа бодрствования.

Предпочтительна форма аскорбата натрия / магния / кальция или Ester-C, чтобы не раздражать желудок. Если возникает послабление стула, то уменьшите дозировку.

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Пробиотик в дозе 50 млрд на 1 капсулу.

Принимается строго натощак (за 30 минут до еды или через 1-2 ч после еды).

N-ацетилцистеин (аптечный препарат АЦЦ): 600 мг натощак, 1-2 раза в день.

Это не только препарат от кашля, но и предшественник клеточного антиоксиданта глутатиона. Увеличение его концентрации позволяет справиться с простудой гораздо быстрее.

Витамин Д - 20000 ЕД в сутки.

Принимается строго с жирной пищей и при соблюдении адекватного питьевого режима.

Рекомендации по питанию:

Меньше есть, больше пить.

Сократить углеводы до 80-100 г в сутки, особенно простые.

Во вторую половину дня сократить употребление животного белка.

Использовать щадящие методы готовки: варка, запекание, тушение, сувид.

Постельный режим, прохладная комната, теплые носки, пижама, одеяло и увлажнитель воздуха.

Если сносно переносите температуру до 39,5, лучше обойтись без жаропонижающих.

Используйте эфирные масла (ЭМ) в виде ингаляций.

Что выпить, чтобы выздороветь быстрее? (фото: pexels.com)

Они косвенно активируют защитные силы респираторной системы, а именно обеспечивают дренажную и антисептическую функцию.

- эвкалипт,

- хвойные,

- чайное дерево,

- манука,

- лемонграсс,

- розмарин,

- лавр,

- каяпут,

- найоли.⠀

Некоторые из ЭМ могут сдерживать распространение ОРВИ с помощью различных механизмов: мешают прикреплению и внедрению вируса, нарушают репликацию вирусов, препятствуют выходу вируса из клетки и пр.