Простые и доступные: нутрициолог назвала натуральные средства от ротавируса

Ротавирусная инфекция, вызываемая ротавирусом, обычно протекает с поражением желудочно-кишечного тракта.

Вероника Натуромама в своем Instagram назвала простые и доступные каждому средства, которые действуют уже за 15 мин, максимум - пару часов.

Эти средства хорошо зарекомендовали себя - и уже на протяжении многих лет помогают лечить ротавирусную инфекцию. Они проверены многократно и испытаны натуромамами. ⠀

Средства при ротавирусе

Чай из ромашки + 1 ч л куркумы. Это - простой способ, который доступен практически в любом месте. Принимать этот раствор по 1 ч. л. каждые 10-15 мин, чтобы он не выходил обратно, а успевал усваиваться.

Продолжать терапию до полного исчезновения симптомов. Также ромашку можно заменить на кору дуба. Здесь критически важно качество куркумы. БОльшая часть куркумы на рынке лишена куркумина. Запаситесь качественной.

Что еще важно: этот способ подходит даже маленьким детям, если у них нет индивидуальной реакции на ромашку и куркуму.

Даже просто добавляя куркуму в еду, как специю, вы проводите профилактику кишечных инфекций.

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Чай из корок граната, который способен даже помочь при сальмонеллезе, дизентерии и других опасных кишечных инфекциях.

Корки должны быть от натуральных, ничем не обработанных гранатов. 1 ст. л. сухих корок кипятите на медленном огне 15 минут. Или 2 ст. л. свежих корок на 300 мл воды, кипятите на медленном огне 5 минут.

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Детям - по 2 ст. л. каждый час, взрослым - по 4 ст. л. до нормализации состояния. Не рекомендуется беременным, кормящим, детям до 3 лет.

Алкалоиды, содержащиеся в корках, в малых дозах обеспечивают высокий лечебный эффект, но в высоких - опасны для здоровья.⠀

Также жидкий стул при отравлении могут остановить 3-4 горошины черного перца. Перец нужно разжевать. Или чай из имбиря.

Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.