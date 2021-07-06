Один бокал за ужином: нутрициолог рассказала, можно ли пить алкоголь каждый день

Одни утверждают, что бокал красного вина за ужином - это не вредно, а даже полезно. Другие уверены, что алкоголь априори не может быть полезным.

Нутрициолог Катеина Йенсен расставила точки над i - и в своем Instagram рассказала, как алкоголь взаимосвязан с гормональными дисбалансами.

Алкоголь снижает ресурсы печени, которая занимается активацией и деактивацией всех гормонов в теле. Если на печень ложится дополнительная нагрузка в виде алкоголя, то она… "бросает" гормональные дела - и кидается спасать ваше бренное тело от сильнейшего яда этилового спирта. Он, к сожалению, есть во всем алкоголе, даже в благородном вине и шампанском.

Выпив даже бокал вина или шампанского, приходится расплачиваться гормональными дисбалансами в той или иной мере. По некоторым данным такая остановка "гормональных работ" происходит на 3 суток.

Это - главная причина, по которой я советую не пить спиртное каждый день. Даже если это "всего 1 бокал вина".

Даже самое дорогое шампанское влияет на гормоны (фото: pexels.com)

Чем еще опасен алкоголь

Также алкоголь содержит огромное количество легко усваиваемых сахаров, которые сбивают для начала инсулин, а затем кортизол, прогестерон, андрогены и даже эстрогены.

Как? К сожалению, очень просто: растет инсулин, растет кортизон, снижается прогестерон, повышаются эстрогены и андрогены. Впрочем, сладости и выпечка из белой муки имеют такой же эффект.

Кроме этого, за счет воздействия на сахар в крови, алкоголь ухудшает качество сна, снижая фазу глубокого сна, когда мы восстанавливаемся наиболее эффективно.

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Также страдает производство таких важных гормонов, как мелатонин (отвечает за хорошее настроение и восстановление клеток, обладает эффектом антиэйдж) и лептин (отвечает за насыщение и не дает нам переедать).

Ну и вишенка на торте: алкоголь снижает обмен веществ, побуждая щитовидную железу производить больше гормона RT3 (обратный Т3) - антагониста гормона быстрого метаболизма Т3.

"И что? Теперь совсем не пить?"

Ну почему же?! Если вы, как и я, любитель красивого ужина в ресторане с бокалом вина, то и оставьте алкоголь для особых случаев.