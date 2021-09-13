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Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью

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Понедельник 13 сентября 2021 20:01
Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хроническая усталость знакома огромному числу людей по всему миру. Чтобы понять, что с ней делать, для начала важно вияснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.⠀

Просыпаетесь утром уже уставшим? Энергии хватает на полдня? Засыпаете на ходу? Значит, надо искать причину.

Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостьюДень только начался - а вы уже устали? (фото: pexels.com)

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Самые очевидне причины хронической усталости:

  • Железодефицит. Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин.

  • Гипотиреоз.

  • Дефицит гормонов щитовидной железы = хроническая усталость. Смотрим анализы.
  • Хроническая интоксикация. И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс.
  • Гипоксия. Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки.
  • Инсулинорезистентность и диабет. Надо смотреть анализы.
  • Питание. Проанализируйте на предмет дефицита жиров и избытка углеводов. Этот пункт надо было поставить на первое место.⠀

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Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостьюПора разобраться, почему не хочется вставать с кровати (фото: pexels.com)

Это причины, которые лежат на поверхности. Исключив их или подтвердив /проработав, вы распрощаетесь с этой хронической усталостью.

Тест на ваш энергетический потенциал: исключите на пару дней кофеин (в том числе чай) и быстрые углеводы. Понаблюдайте за собой. Останетесь так же бодры и веселы - я вас поздравляю! Если почувствуете, что сдулись, то есть, над чем подумать.

Раньше врач рассказала, как легко убрать дефицит железа.

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