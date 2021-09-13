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Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомою

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Понеділок 13 вересня 2021 20:01
Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомою Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хронічна втома знайома величезній кількості людей по всьому світу. Щоб зрозуміти, що з нею робити, для початку важливо з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.⠀

Прокидаєтеся вранці вже втомленим? Енергії вистачає на півдня? Засинаєте на ходу? Значить, треба шукати причину.

Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомоюДень тільки почався - а ви вже втомилися? (фото: pexels.com)

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Найочевидніші причини хронічної втоми:

  • Залізодефіцит. Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин.

  • Гіпотиреоз.

  • Дефіцит гормонів щитовидної залози = хронічна втома . Дивимося аналізи.
  • Хронічна інтоксикація. І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес.
  • Гіпоксія. Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки.
  • Інсулінорезистентність і діабет. Треба дивитися аналізи.
  • Харчування. Проаналізуйте на предмет дефіциту жирів і надлишку вуглеводів. Цей пункт треба було поставити на перше місце.⠀

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Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомоюПора розібратися, чому не хочеться вставати з ліжка (фото: pexels.com)

Це причини, які лежать на поверхні. Виключивши їх або підтвердивши /пропрацювавши, ви розпрощаєтеся з цією хронічною втомою.

Тест на ваш енергетичний потенціал: виключіть на пару днів кофеїн (в тому числі чай) і швидкі вуглеводи. Поспостерігайте за собою. Залишитеся так само бадьорі і веселі - я вас вітаю! Якщо відчуєте, що здулися, є, над чим подумати.

Раніше лікар розповіла, як легко прибрати дефіцит заліза.

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