Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомою
Хронічна втома знайома величезній кількості людей по всьому світу. Щоб зрозуміти, що з нею робити, для початку важливо з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.⠀
Прокидаєтеся вранці вже втомленим? Енергії вистачає на півдня? Засинаєте на ходу? Значить, треба шукати причину.
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Найочевидніші причини хронічної втоми:
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Залізодефіцит. Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин.
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Гіпотиреоз.
- Дефіцит гормонів щитовидної залози = хронічна втома . Дивимося аналізи.
- Хронічна інтоксикація. І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес.
- Гіпоксія. Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки.
- Інсулінорезистентність і діабет. Треба дивитися аналізи.
- Харчування. Проаналізуйте на предмет дефіциту жирів і надлишку вуглеводів. Цей пункт треба було поставити на перше місце.⠀
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Це причини, які лежать на поверхні. Виключивши їх або підтвердивши /пропрацювавши, ви розпрощаєтеся з цією хронічною втомою.
Тест на ваш енергетичний потенціал: виключіть на пару днів кофеїн (в тому числі чай) і швидкі вуглеводи. Поспостерігайте за собою. Залишитеся так само бадьорі і веселі - я вас вітаю! Якщо відчуєте, що здулися, є, над чим подумати.
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